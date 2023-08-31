США вперше передають Тайваню зброю за програмою для суверенних держав

Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила фінансування першого в історії передання американського військового обладнання Тайваню в межах програми, яка зазвичай використовується для суверенних держав.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

У межах програми фінансування закордонних військових операцій (FMF) Державний департамент США схвалив надання Тайваню військової допомоги на 80 мільйонів доларів, які оплатять із американського бюджету.

Представник Держдепу підтвердив CNN схвалення військової допомоги, водночас наголосивши, що вона не означає зміни політики "одного Китаю".

Але китайське Міністерство закордонних справ у четвер різко відреагувало на новину, закликавши США "припинити посилення американсько-тайванських військових зв’язків і озброєння Тайваню" і "припинити створювати напруженість по той бік Тайванської протоки".

Як нагадує CNN, США вже продавали зброю Тайваню, але в межах окремої програми іноземних військових продажів (FMS).

Відповідно до ухваленого минулоріч закону, уряд США має право витрачати до двох мільярдів доларів щорічно на військову грантову допомогу Тайваню з 2023 по 2027 рік.

Раніше в серпні адміністрація президента США звернулась до Конгресу з проханням профінансувати озброєння для Тайваню у межах додаткового бюджетного запиту.

Тайвань, який має демократичний устрій, вважає себе окремою державою, тоді як Китай і переважна більшість світу – офіційна Британія теж – називає його частиною китайської території. Китай із великим незадоволенням сприймає візити іноземних чиновників на острів.