В Італії туристу, який вирізав ім’я коханої на стіні Колізею, загрожує в’язниця

В Італії турист ризикує отримати щонайменше 15 тисяч євро штрафу та ув'язнення на строк до п'яти років за паплюження Колізею.

Про це, як інформує "Європейська правда", пише ANSA.

Зазначається, що молодий чоловік, особа якого поки невідома, вирізав ключами своє ім'я та ім'я своєї дівчини (Ivan+Haley 23) на одній зі стін амфітеатру Флавіїв.

Інцидент, який нібито відбувся 23 червня, зняли на відео випадкові перехожі, після чого воно потрапило в соцмережі і насторожило співробітників поліції.

"Я вважаю дуже серйозним, негідним і ознакою великої некультурності те, що турист спотворив одне з найвідоміших місць у світі, спадщину історії, таке як Колізей, щоб вирізати ім'я своєї дівчини", – заявив міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано.

Він також висловив сподівання, що той, хто це вчинив, буде ідентифікований і покараний відповідно до закону.

Адміністрація археологічного парку Колізей подала скаргу на пошкодження амфітеатру Флавіїв 25 червня через два дні після того, як в інтернеті з'явилося відео, на якому зафіксовано пошкодження амфітеатру туристом.

Окрім цього епізоду, за перші пів року 2023 року було зареєстровано ще три скарги на пошкодження Колізею.

Раніше повідомлялося, що британське подружжя витратило 200 тисяч фунтів стерлінгів на те, щоб прибрати мурал вуличного художника Бенксі, створений на стіні їхнього будинку.