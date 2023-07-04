Турист, який вирізав своє ім’я та ім’я коханої на стіні Колізею, розкаявся

Турист Іван Дімітров, якого зняли на камеру, коли він вирізав своє ім'я та ім'я своєї дівчини на давньоримському Колізеї, попросив пробачення за скоєне.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

З’ясувалося, що вчинок скоїв 27-річний фітнес-інструктор з Британії, який має болгарське походження. Його звуть Іван Дімітров, також він відомий під іменем Іван Хокінс. Він подорожував Вічним містом разом зі своєю дівчиною Хейлі Брейсі.

Відео, на якому він вирізає напис "Іван+Хейлі 23" на 2000-літній споруді, стало вірусним, викликавши обурення з приводу акту вандалізму.

Дімітрову, який живе в Брістолі на південному заході Англії, може загрожувати штраф до 15 000 євро або до п'яти років ув'язнення, оскільки Колізей внесений до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Італійські карабінери швидко розшукали пару в Болгарії за допомогою порівняння фотографій. Після розмови з Дімітровим вони повідомили, що він висловив "щире каяття" у своїх діях.

"Він сказав нам, що дуже засмучений тим, що зробив, і постійно вибачався за це", – сказав карабінер майор Роберто Мартіна.

"Я думаю, що він був стурбований наслідками будь-якого судового процесу, і ми пояснили йому, що він може бути ув'язнений на термін від двох до п'яти років і оштрафований на суму до 15 000 євро", – додав він.

Мартіна уточнив, що у Дімітрова не запитували, чому він скоїв цей вчинок.

"Це буде вирішувати суддя, ми просто сказали йому, що він є підозрюваним", – додав Мартіна.

Майор Мартіна також пояснив, що дівчина підозрюваного Брейсі "не є фігурантом жодної скарги, тому є невинною стороною, наскільки ми можемо судити". "Хоча технічно вона може розглядатися як співучаснця", – додав він.

Інцидент, який нібито відбувся 23 червня, зняли на відео випадкові перехожі, після чого воно потрапило в соцмережі.

Адміністрація археологічного парку Колізей подала скаргу на пошкодження амфітеатру Флавіїв 25 червня – через два дні після того, як в інтернеті з'явилося відео.

Окрім цього епізоду, за перші пів року 2023 року було зареєстровано ще три скарги на пошкодження Колізею.

Раніше повідомлялося, що британське подружжя витратило 200 тисяч фунтів стерлінгів на те, щоб прибрати мурал вуличного художника Бенксі, створений на стіні їхнього будинку.