Немецкие инфлюенсеры разрушили 150-летнюю скульптуру на итальянской вилле

Владельцы итальянской виллы Альчео в северном муниципалитете Виджу подали жалобу на группу немецких инфлюенсеров, которые во время съемок видео опрокинули 150-летнюю скульптуру стоимостью 200 тысяч евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

Инцидент произошел еще в понедельник, 31 июля, но о нем сообщили накануне. В вилле Альчео, что недалеко от границы со Швейцарией, традиционно гостят представители шоу-бизнеса, политики и музыканты.

В тот день виллу посетила группа инфлюенсеров из Германии – по данным Reuters, их было 17. Среди посетителей был и известный немецкий блогер Янис Даннер.

Скульптура женщины Domina авторства итальянского художника Энрико Бутти упала в тот момент, когда двое немецких посетителей залезли в фонтан во дворике виллы, чтобы ее обнять, а третий – толкнул ее палкой. Вероятно, они хотели снять видео.

В этот момент, как видно из кадров на камере наблюдения, скульптура падает и разбивается. Владелец виллы Альчео Бруно Гольферини говорит, что реставрировать скульптуру будет очень трудно, поскольку в результате ее падения был поврежден и фонтан.

По словам Гольферини, ответственность за инцидент несут все посетители виллы, которые уже вернулись в Германию. Он подал в полицию заявление о привлечении инфлюенсеров к ответственности.

"Настоящие варвары, высокомерные. Они сказали мне, что это стоит 200 евро. Им надо дать взбучку", – сказал мужчина.

Прокомментировала ситуацию и советник по вопросам культуры региона Ломбардия Франческа Карузо, которая сказала: "Те, кто наносит вред художественному и культурному наследию, должны заплатить высокую цену".

Напомним, в июне Италию возмутил похожий случай, когда турист Иван Димитров вырезал ключами свое имя и имя своей девушки на одной из стен амфитеатра Флавиев. Позже он попросил прощения за содеянное.