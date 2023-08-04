Швейцарія відкинула закиди в недостатньому виконанні санкцій проти Росії

Міністерство закордонних справ Швейцарії прокоментувало заяви американської Гельсінської комісії, в якій швейцарську сторону звинувачують у недостатній протидії ухилянню росіян від санкцій.

Коментар швейцарського МЗС наводять видання групи Tamedia, повідомляє "Європейська правда".

Раніше Гельсінська комісія США – група в американському Конгресі – закликала адміністрацію Джо Байдена запровадити санкції проти трьох колишніх федеральних посадовців США, зокрема колишнього генпрокурора Міхаеля Лаубера.

Причиною вони назвали випадок, коли ці троє посадовців нібито дозволили повернути кошти громадянину Росії, що перебував під санкціями, й це дозволяє звинуватити причетних у корупції.

Сам Лаубер уже раніше коментував ці звинувачення, заявивши, що виступає за ретельніше втілення санкцій проти російських осіб.

МЗС Швейцарії на запит Tamedia заявило, що використало канали комунікації "високого рівня", аби висловити США свою незгоду зі звітом американської Гельсінської комісії, й підкреслило, що послідовно впроваджує запроваджені проти Росії санкції.

"Звинувачення, що Швейцарія робить менше, ніж інші країни, й досі переховує в себе кошти підсанкційних осіб, не заморожуючи їх, є необґрунтованими", – додали у відомстві.

Там нагадали, що на території Швейцарії в результаті санкцій проти Росії та Білорусі вже заморожені 7,5 мільярда швейцарських франків, а в червні Євросоюз офіційно визнав Швейцарію країною-партнером у впровадженні санкцій проти Росії.

Нагадаємо, у квітні Федеральна рада Швейцарії заявила, що поки що не має наміру приєднуватися до міжнародної робочої групи країн "Групи семи" з пошуку підсанкційних російських активів REPO, стверджуючи, що й так активно залучена до процесу координації санкцій.