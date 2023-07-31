Ексгенпрокурор Швейцарії закликав владу посилити виконання санкцій проти Росії

Колишній генеральний прокурор Швейцарії Міхаель Лаубер, який пішов із посади у 2020 році під тягарем скандалів, зокрема пов’язаних із Росією, відкидає критику у свій бік і закликає чинну владу посилити впровадження санкцій проти РФ.

Про це Лаубер сказав в інтерв’ю газеті Tagesanzeiger, повідомляє "Європейська правда".

Про ексгенпрокурора Швейцарії минулого тижня заговорили після того, як американська Гельсінська комісія закликала запровадити проти нього санкції через нібито сприяння Росії в ухиленні від санкцій.

Гельсінська комісія стверджує, що Лаубер і ще двоє швейцарців допомогли підсанкційним росіянам заволодіти коштами, замороженими у Швейцарії, а також отримували подарунки від російських посадовців та олігархів і подорожували за їхній кошт.

Лаубер подав у відставку з посади генерального прокурора Швейцарії у 2020 році на тлі розслідування корупції у керівному футбольному органі ФІФА.

Нині Лаубер відкидає критику й наполягає, що проблема – в недостатній активності Швейцарії у застосуванні санкцій проти РФ.

"Я поділяю думку, що Швейцарія занадто пасивна і занадто нерішуча, коли справа доходить до імплементації (санкцій. – Ред.). Образа на Швейцарію зараз виливається на мене. Мене, як федерального прокурора, зробили цапом-відбувайлом за все", – каже він.

Колишній генпрокурор Швейцарії, серед іншого, закликав країну долучитись до міжнародної робочої групи країн "Групи семи" з пошуку підсанкційних російських активів REPO, але може переглянути це рішення.

Нагадаємо, у квітні Федеральна рада Швейцарії заявила, що поки що не має наміру приєднуватися до цієї групи, стверджуючи, що й так активно залучена до процесу координації санкцій.