Швейцария отвергла упреки в недостаточном выполнении санкций против России

Министерство иностранных дел Швейцарии прокомментировало заявления американской Хельсинкской комиссии, в которой швейцарскую сторону обвиняют в недостаточном противодействии уклонению россиян от санкций.

Комментарий швейцарского МИД приводят издания группы Tamedia, сообщает "Европейская правда".

Ранее Хельсинкская комиссия США – группа в американском Конгрессе – призвала администрацию Джо Байдена ввести санкции против трех бывших федеральных чиновников США, в частности бывшего генпрокурора Михаэля Лаубера.

Причиной они назвали случай, когда эти трое чиновников якобы позволили вернуть средства гражданину России, который находился под санкциями, и это позволяет обвинить причастных в коррупции.

Сам Лаубер уже ранее комментировал эти обвинения, заявив, что выступает за более тщательное воплощение санкций против российских лиц.

МИД Швейцарии на запрос Tamedia заявил, что использовал каналы коммуникации "высокого уровня", чтобы выразить США свое несогласие с отчетом американской Хельсинкской комиссии, и подчеркнул, что последовательно внедряет введенные против России санкции.

"Обвинения, что Швейцария делает меньше, чем другие страны, и до сих пор прячет у себя средства подсанкционных лиц, не замораживая их, являются необоснованными", – добавили в ведомстве.

Там напомнили, что на территории Швейцарии в результате санкций против России и Беларуси уже заморожены 7,5 миллиарда швейцарских франков, а в июне Евросоюз официально признал Швейцарию страной-партнером во внедрении санкций против России.

Напомним, в апреле Федеральный совет Швейцарии заявил, что пока не намерен присоединяться к международной рабочей группе стран "Группы семи" по поиску подсанкционных российских активов REPO, утверждая, что и так активно вовлечена в процесс координации санкций.