У молдовській Гагаузії відмовились затвердити склад виконкому через помилку голови регіону

У молдовському регіоні Гагаузія напередодні Народні збори не затвердили склад виконкому автономії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

За затвердження структури виконкому проголосували лише шестеро осіб, 16 проголосували проти і вісім утрималися.

Народні збори відмовились ухвалювати рішення через помилку при формуванні структури виконкому башкана (голови) Гагаузії, яка представляє заборонену проросійську партію "Шор" Євгенії Гуцул. До структури виконкому включили голів районів, тоді як слід було включити адміністрацію районів.

Затвердження структури було першим питанням на порядку денному. Далі мали почати розглядати кожного кандидата на членство у виконкомі. Однак раніше з’ясувалося, що сім кандидатів не пройшли тестування на знання гагаузької мови, що є порушенням.

Після цього Гуцул заявила, що Народні збори проявили "політичну незрілість" і залишили питання в "підвішеному стані".

"І сьогодні новий склад виконкому, сформований із найкращих професіоналів у своїх галузях, не був затверджений. Це найважливіший для подальшого розвитку Гагаузії крок, який поки що так і не зроблено. У складній економічній і соціальній ситуації питання залишилося в підвішеному стані", – сказала вона.

У разі, якщо депутати не затвердять виконком двічі, голова Гагаузії має право розпустити депутатський корпус.

Варто зазначити, що церемонія інавгурації Євгенії Гуцул також пройшла із порушеннями процедур.

Нещодавно виконувач обов'язків генпрокурора Молдови Іон Мунтяну заявив, що в Гагаузії доведеться проводити повторне голосування, якщо стане відомо, що вибори глави автономії виявилися сфальсифікованими.

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