В молдавской Гагаузии отказались утвердить состав исполкома из-за ошибки главы региона

В молдавском регионе Гагаузия накануне Народное собрание не утвердило состав исполкома автономии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

За утверждение структуры исполкома проголосовали только шесть человек, 16 проголосовали против и восемь воздержались.

Народное собрание отказались принимать решение из-за ошибки при формировании структуры исполкома башкана (главы) Гагаузии, которая представляет запрещенную пророссийскую партию "Шор" Евгении Гуцул. В структуру исполкома включили глав районов, тогда как следовало включить администрацию районов.

Утверждение структуры было первым вопросом на повестке дня. Далее должны были начать рассматривать каждого кандидата на членство в исполкоме. Однако ранее выяснилось, что семь кандидатов не прошли тестирование на знание гагаузского языка, что является нарушением.

После этого Гуцул заявила, что Народное собрание проявило "политическую незрелость" и оставило вопрос в "подвешенном состоянии".

"И сегодня новый состав исполкома, сформированный из лучших профессионалов в своих отраслях, не был утвержден. Это важнейший для дальнейшего развития Гагаузии шаг, который пока так и не сделан. В сложной экономической и социальной ситуации вопрос остался в подвешенном состоянии", – сказала она.

В случае, если депутаты не утвердят исполком дважды, глава Гагаузии имеет право распустить депутатский корпус.

Стоит отметить, что на церемонии инавгурации Евгении Гуцул также было нарушено несколько процедур.

Недавно исполняющий обязанности генпрокурора Молдовы Ион Мунтяну заявил, что в Гагаузии придется проводить повторное голосование, если станет известно, что выборы главы автономии оказались фальсифицированными.

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