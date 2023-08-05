Міністри оборони США та Польщі обговорили ситуацію із "вагнерівцями" у Білорусі
Глава Пентагону Ллойд Остін провів телефонну розмову із міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком.
Про це йдеться у повідомленні речника Пентагону Пата Райдера, пише "Європейська правда".
Остін наголосив на підтримці США відповіді Польщі на вторгнення білоруських гелікоптерів у польський повітряний простір.
Також під час розмови обговорювалася присутність групи Вагнера в Білорусі. Остін і Блащак домовилися продовжувати уважно стежити за розвитком ситуації.
Глава Пентагону подякував своєму польському колезі за значні зусилля для підтримки України. Вони підтвердили важливість продовження допомоги у сфері безпеки для українського народу.
Днями Польща і Литва повідомили, що близько сотні "вагнерівців" перемістилися до так званого Сувальського коридору, група Вагнера розмістилася поблизу литовського кордону в Гродненській області Білорусі.
У Пентагоні заявили, що не бачать ризиків для НАТО через ситуацію на кордоні Польщі з Білоруссю.
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