Министры обороны США и Польши обсудили ситуацию с "вагнеровцами" в Беларуси

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Польши Мариушем Блащаком.

Об этом говорится в сообщении представителя Пентагона Пата Райдера, пишет "Европейская правда".

Остин отметил поддержку США ответа Польши на вторжение белорусских вертолетов в польское воздушное пространство.

Также во время разговора обсуждалось присутствие группы Вагнера в Беларуси. Остин и Блащак договорились продолжать внимательно следить за развитием ситуации.

Глава Пентагона поблагодарил своего польского коллегу за значительные усилия для поддержки Украины. Они подтвердили важность продолжения помощи в сфере безопасности для украинского народа.

На днях Польша и Литва сообщили, что около сотни "вагнеровцев" переместились к так называемому Сувальскому коридору, группа Вагнера разместилась вблизи литовской границы в Гродненской области Беларуси.

В Пентагоне заявили, что не видят рисков для НАТО из-за ситуации на границе Польши с Беларусью.

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