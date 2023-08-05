МЗС Польщі про закриття кордону з Білоруссю: Розглядаємо будь-які кроки

Польща розглядає будь-які кроки для свого захисту на тлі погіршення безпекової ситуації через присутність найманців групи Вагнера у Білорусі, але закриття кордону є крайнім заходом.

Про це в інтерв’ю CNN заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський, повідомляє "Європейська правда".

Він зауважив, що Польща хотіла б уникнути рішення щодо повного закриття кордону з Білоруссю.

"Ми розглядаємо будь-які кроки для захисту нашої території, захисту наших громадян, включаючи повну ізоляцію Білорусі, включаючи повне закриття кордону", – сказав Яблонський.

Заступник глави МЗС додав, що закриття кордону є крайнім заходом, але у разі атак на Польщу і спроб дестабілізувати ситуацію в країні "у нас може не залишитися іншого виходу".

Він підкреслив, що загроза з боку Білорусі "є дуже реальною", оскільки "вагнерівці" здійснювали спроби проникнути на польську територію.

"Ми дуже чітко заявляємо, що ми не відступимо… Ми очікуємо більше спроб нападів на наш кордон, можливо, більше спроб порушення нашого повітряного простору", – сказав Яблонський.

Він розповів, що Польща розгортає все більше військ поблизу білоруського кордону, однак не уточнив їхню кількість.

Днями Польща і Литва повідомили, що близько сотні "вагнерівців" перемістилися до так званого Сувальського коридору, група Вагнера розмістилася поблизу литовського кордону в Гродненській області Білорусі.

Раніше віцеміністр внутрішніх справ Литви Арнольдас Абрамавічюс повідомив про рішення закрити два КПП на кордоні з Білоруссю, додавши, що їх назвуть трохи пізніше.

Читайте також статтю "ЄвроПравди" про нещодавній вояж білоруських гелікоптерів на територію Альянсу: НАТО провалює "тест на сміливість". Вторгнення гелікоптерів до Польщі може мати серйозні наслідки.