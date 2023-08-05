МИД Польши о закрытии границы с Беларусью: Рассматриваем любые шаги

Польша рассматривает любые шаги для своей защиты на фоне ухудшения ситуации с безопасностью из-за присутствия наемников группы Вагнера в Беларуси, но закрытие границы является крайней мерой.

Об этом в интервью CNN заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что Польша хотела бы избежать решения о полном закрытии границы с Беларусью.

"Мы рассматриваем любые шаги для защиты нашей территории, защиты наших граждан, включая полную изоляцию Беларуси, включая полное закрытие границы", – сказал Яблонский.

Замглавы МИД добавил, что закрытие границы является крайней мерой, но в случае атак на Польшу и попыток дестабилизировать ситуацию в стране "у нас может не остаться другого выхода".

Он подчеркнул, что угроза со стороны Беларуси "является очень реальной", поскольку "вагнеровцы" осуществляли попытки проникнуть на польскую территорию.

"Мы очень четко заявляем, что мы не отступим... Мы ожидаем больше попыток нападений на нашу границу, возможно, больше попыток нарушения нашего воздушного пространства", – сказал Яблонский.

Он рассказал, что Польша разворачивает все больше войск вблизи белорусской границы, однако не уточнил их количество.

"Мы разворачиваем все больше и больше войск в этом регионе, чтобы быть устойчивыми", – сказал Яблонский. Он не уточнил, сколько именно войск развернуто в регионе.

На днях Польша и Литва сообщили, что около сотни "вагнеровцев" переместились к так называемому Сувальскому коридору, группа Вагнера разместилась вблизи литовской границы в Гродненской области Беларуси.

Ранее вице-министр внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс сообщил о решении закрыть два КПП на границе с Беларусью, добавив, что их назовут чуть позже.

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