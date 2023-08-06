ЗМІ: Учасники саміту у Джидді домовились про основу майбутньої мирної угоди

На саміті у Саудівській Аравії учасники досягли порозуміння щодо поваги до територіальної цілісності України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Corriere della Sera із посиланням на джерела в Євросоюзі.

За даними видання, у Джидді з'явилося розуміння "того, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України має бути в основі будь-якої мирної угоди, а також верховенства Статуту ООН".

Ті ж джерела розповіли, що було вирішено сформувати робочі групи щодо ключових тем 10 пунктів "формули миру", яку запропонував Київ.

"Терміни зустрічі глав держав ще не визначені, але до кінця року вона вважається цілком реальною", – пояснюють вони.

5 серпня у Саудівській Аравії почалася зустріч щодо майбутнього саміту "формули миру", яку запропонував офіційний Київ.

В зустрічі у Джидді, яка є вже другою зустріччю щодо саміту "формули миру" (після першої у Копенгагені) беруть участь радники з нацбезпеки та політичні радники лідерів близько 40 країн. Серед них і ті, що не входять до західного табору – зокрема, Китай, Індія, Індонезія, Мексика, Чилі, ПАР. Участь Китаю глава МЗС України назвав "суперпроривом". Росію, як відомо, до участі не запрошували.

Заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква раніше розповів, що на зустрічі, яка триватиме два дні, країни розподілять між собою відповідальність щодо окремих пунктів української "формули миру".

Він додав, що жоден із лідерів не висловив заперечень щодо необхідності української "формули миру", й зауважив, що альтернатив їй пропонують усе менше.

Президент України Володимир Зеленський розраховує, що саміт щодо "формули миру" вдасться організувати на осінь 2023 року.