У Саудівській Аравії розподілять відповідальність за пункти "формули миру" – ОП

Понад 40 держав-учасників зустрічі у місті Джидда в Саудівській Аравії в суботу й неділю розподілять між собою відповідальність щодо окремих пунктів української "формули миру".

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" повідомив заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква, передає "Європейська правда".

Говорячи про роль учасників зустрічі у Джидді, Жовква пояснив, що не всі держави будуть брати участь в організації всіх десяти принципів української "формули миру", й це "абсолютно нормально".

"Тому одним із завдань саміту в Джидді буде розподіл відповідальності між країнами щодо співорганізації чи співлідерства у тому чи іншому пункті", – додав він.

"Якщо Китай говорить про ядерну безпеку, то Китай абсолютно, наприклад, може бути співлідером у пункті №1 про ядерну безпеку. А якщо Бразилія переймається екологічними питаннями, вона спокійно може бути співлідером, співорганізатором у пункті №8", – навів приклад заступник голови ОП.

Жовква додав, що жоден із лідерів не висловив заперечень щодо необхідності української "формули миру", й зауважив, що альтернатив їй пропонують усе менше.

"Тому що українська сторона, продовжуючи роботу над цією "формулою миру", враховує раціональні побажання наших партнерів", – пояснив він.

Про проведення зустрічі в Саудівській Аравії у Джидді 5-6 серпня повідомило видання The Wall Street Journal, пізніше інформацію підтвердив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Українські та західні офіційні особи сподіваються, що ці зусилля можуть завершитися мирним самітом наприкінці цього року, на якому світові лідери підпишуть спільні принципи щодо припинення війни.

Раніше США назвали причину, чому Росія присутня не буде, вказавши, що вона не готова до справжньої дипломатії.