Опитування: У Німеччині ультраправа AfD вперше за кілька місяців втратила підтримку

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) вперше за чотири місяці втратила популярність в опитуваннях.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчить опитування інституту дослідження громадської думки INSA, проведене на замовлення Bild.

Повідомляють, що рейтинг партії становить 21%, що на один відсотковий пункт нижче, ніж минулого тижня. Це перше зниження рейтингу AfD в опитуванні з 25 березня.

Між тим, консервативний блок Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) набрав один пункт і тепер має підтримку у 27% респондентів.

Три партії урядової коаліції також зазнали незначних змін: Соціал-демократи піднялися на один пункт до 19%, тоді як "Зелені" залишилися на рівні 14%, а рейтинг "Вільних демократів" також залишився стабільним на рівні 7%.

Згідно з опитуванням, підтримка ліворадикальних "Лівих", які, як і ХДС/ХСС та AfD, перебуває в опозиції, залишилася незмінною – 5%. Інститут INSA опитав 1 203 особи в період з 31 липня по 4 серпня. Похибка становила плюс-мінус 2,9 відсоткових пункти.

Раніше повідомлялося, що більшість жителів Німечинни виступає проти участі правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) у майбутньому уряді.

"Альтернатива для Німеччини" обіцяє, що під час виборів до Європарламенту наступного року домагатиметься "розпуску" ЄС або виходу з нього Німеччини. Також партія не підтримує санкції проти Росії і проти допомоги для України.

Детальніше читайте у статті: Ультраправа загроза: що стоїть за стрибком популярності "друзів Путіна" у Німеччині