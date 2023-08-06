Опрос: В Германии ультраправая AfD впервые за несколько месяцев потеряла поддержку

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) впервые за четыре месяца потеряла популярность в опросах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствует опрос института исследования общественного мнения INSA, проведенный по заказу Bild.

Сообщается, что рейтинг партии составляет 21%, что на один процентный пункт ниже, чем на прошлой неделе. Это первое снижение рейтинга AfD в опросе с 25 марта.

Между тем, консервативный блок Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) набрал один пункт и теперь имеет поддержку у 27% респондентов.

Три партии правительственной коалиции также претерпели незначительные изменения: Социал-демократы поднялись на один пункт до 19%, тогда как "Зеленые" остались на уровне 14%, а рейтинг "Свободных демократов" также остался стабильным на уровне 7%.

Согласно опросу, поддержка леворадикальных "Левых", которые, как и ХДС/ХСС и AfD, находится в оппозиции, осталась неизменной – 5%. Институт INSA опросил 1 203 человека в период с 31 июля по 4 августа. Погрешность составила плюс-минус 2,9 процентных пункта.

Ранее сообщалось, что большинство жителей Германии выступает против участия правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) в будущем правительстве.

"Альтернатива для Германии" ранее заявила, что во время выборов в Европарламент в следующем году будет добиваться "роспуска" ЕС или выхода из него Германии. Также партия не поддерживает санкции против России и против помощи для Украины.

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