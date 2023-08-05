Опитування: Більшість німців проти участі ультраправої AfD в уряді

Більшість жителів Німечинни виступає проти участі правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) у майбутньому уряді.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить опитування, проведене соціологічним інститутом YouGov, яке наводить DW.

За результатами опитування, 41% респондентів вважає, що інші політичні партії мають унеможливлювати співпрацю з правими популістами AfD.

Ще 35% німців вважають, що питання про співпрацю з AfD має вирішуватися в кожному окремому випадку.

За оцінками YouGov, рейтинг "Альтернативи для Німеччини" зараз становить 23%.

"Альтернатива для Німеччини" обіцяє, що під час виборів до Європарламенту наступного року домагатиметься "розпуску" ЄС або виходу з нього Німеччини. Також партія не підтримує санкції проти Росії і проти допомоги для України.

Детальніше читайте у статті: Ультраправа загроза: що стоїть за стрибком популярності "друзів Путіна" у Німеччині