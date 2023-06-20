"Альтернатива для Німеччини" планує розпочати кампанію за вихід з ЄС

Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" заявила, що під час виборів до Європарламенту наступного року домагатиметься "розпуску" Європейського Союзу або виходу з нього Німеччини.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DW, про це йдеться у партійному повідомленні.

Як зазначають у політсилі, "терпіння лідерів партії щодо ЄС вичерпане", тому вони виступають за розпуск союзу і хочуть заснувати замість нього "нову європейську економічну спільноту та спільноту інтересів, федерацію європейських націй".

Партійна конференція має проголосувати за цю позицію наприкінці липня.

"Альтернатива для Німеччини" виступає за вихід Німеччини з ЄС принаймні з 2019 року, а також закликає до ліквідації Європарламенту.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну правопопулістська політсила послідовно виступає проти військової підтримки Києва. Вони різко критикують постачання німецької зброї в Україну, звинувачують уряд Німеччини в "розпалюванні війни", а нещодавнє рішення постачати Україні танки Leopard 2 назвали "катастрофічним".

Нагадаємо, в останні тижні відомі члени німецьких основних партій висловили тривогу у зв'язку з новим опитуванням, яке показує підтримку ультраправої "Альтернативи для Німеччини" на рекордно високому рівні.