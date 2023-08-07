У Литві зафіксували найтеплішу ніч в історії

Литовська гідрометеорологічна служба (LHMT) констатувала, що минула ніч була найтеплішою в країні за всю історію спостережень.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні служби у Facebook.

"Це була по-справжньому тропічна ніч, температура не опускалася нижче 20 градусів", – заявила LHMT.

Тропічна ніч – це коли температура не опускається нижче 20 градусів тепла.

Служба також зареєструвала найвищу нічну температуру в місті Молетай, де вона трималася вище 25,1 градуса.

Цей показник – вищий за попередній нічний максимум у 24,4°C, зафіксований у селищі Ніда 8 липня 2006 року.

"У Литві ніколи не було такої теплої ночі за всю історію метеорологічних вимірювань", – зазначили в LHMT.

Тропічна ніч супроводжувалася іншими небезпечними явищами. Уночі тривали шторми, які розпочалися у південно-західних та західних районах країни. Їх супроводжували інтенсивні грози, сильний дощ, град, шквальний вітер до 15-20 м/с.

Тим часом у Міністерстві довкілля Румунії побоюються, що за наступні два десятиліття внаслідок глобальних змін клімату країна за кліматом стане схожою на Грецію, а півдню загрожує опустелювання.

У Британії очікують, що її рекордні температури 2022 року стануть середніми до 2060 року.



