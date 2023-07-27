У Британії очікують, що її рекордні температури 2022 року стануть середніми до 2060-го

Рекордні температури 2022 року, як очікують у Британії, стануть середніми для країни до 2060 року.

Про це, як пише "Європейська правда", заявила Національна метеорологічна служба країни, повідомляє Reuters.

У звіті "Стан клімату Великої Британії" від Метеорологічної служби прогнозується, що температури, які спостерігалися в Британії у 2022 році, коли в країні був зафіксований найспекотніший день за всю історію спостережень, будуть вважатися середніми до 2060 року і "прохолодними" до кінця століття.

"З погляду погоди та клімату 2022 рік був надзвичайним для Великої Британії", – сказав Майк Кендон з Національного центру кліматичної інформації Метеорологічної служби.

За його словами, "спостереження показують, що екстремальні температури змінюються швидше, ніж середні, і в міру потепління клімату ми очікуємо, що буде побито набагато більше рекордів високої температури, можливо, з великим відривом, і набагато менше рекордів низької температури".

Метеорологічна служба Британії також заявила, що її дослідження показали: і рекордно теплий рік, і липнева спека 2022 року стали більш вірогідними через антропогенну зміну клімату – тобто спричинену господарською діяльністю людини.

Як йдеться у звіті, за сценарієм середнього рівня викидів до 2060 року такий рік, як 2022, буде вважатися середнім, а до 2100 року – "прохолодним".

Метеорологічна служба Британії також наголосила, що період 2013-2022 років був найтеплішим десятиліттям за всю історію спостережень в країні.

Раніше Іспанське метеобюро повідомило, що прибережні води біля країни досягли рекордно високої температури для цієї пори року.

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