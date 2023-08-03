У Міндовкілля Румунії пророкують перетворення країни на "Грецію" за кліматом через 20 років

У Міністерстві довкілля Румунії побоюються, що за наступні два десятиліття внаслідок глобальних змін клімату країна за кліматом стане схожою на Грецію, а півдню загрожує опустелення.

Як повідомляє "Європейська правда", такими оцінками в інтерв’ю Digi24 поділився міністр довкілля Мірча Фешет.

Міністр зауважив, що жителі країни вже зараз можуть помітити, що пори року за погодою не такі, якими їх пам’ятали попередні покоління. За його словами, прогнози фахівців стверджують, що з нинішними тенденціями через 20 років Румунія за погодними умовами почне нагадувати сьогоднішню Грецію, зокрема, хвилями тривалої екстремальної спеки влітку. Також більш ймовірними стануть інші екстремальні погодні явища, як дуже потужні зливи.

За його словами, ймовірно ці зміни суттєво вплинуть на те, яким буде сільське господарство у Румунії у майбутньому: звичним культурам може стати занадто сухо і спекотно, водночас, може з’явитися можливість вирощувати нові. Зміна клімату може вплинути і на те, яким буде графік життя людей влітку.

Міністр додав, що півдню Румунії загрожує опустелення і перші ознаки цього є вже зараз.

"Є ризик, якщо ми не почнемо швидко втручатися, що він перетвориться на маленьку Сахару… Насадження лісів – це один з перевірених інструментів проти цього, який ми маємо вже зараз", – сказав Мірча Фешет.

Одночасно він висловив впевненість, що якщо вже зараз почати активно насаджувати ліс на території під загрозою, можна досягти там навіть змін на краще.

Як повідомлялося, у Британії очікують, що її рекордні температури 2022 року стануть середніми до 2060 року.

В Греції у липні зафіксували рекордні понад 46°C спеки.

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