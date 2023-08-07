В Литве зафиксировали самую теплую ночь в истории

Литовская гидрометеорологическая служба (LHMT) констатировала, что прошлая ночь была самой теплой в стране за всю историю наблюдений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении службы в Facebook.

"Это была по-настоящему тропическая ночь, температура не опускалась ниже 20 градусов", – заявила LHMT.

Отметим, что тропическая ночь – это когда температура не опускается ниже 20 градусов тепла.

Служба также зарегистрировала самую высокую ночную температуру в городе Молетай, где она держалась выше 25,1 градуса.

Этот показатель – выше предыдущего ночного максимума в 24,4°C, зафиксированного в поселке Нида 8 июля 2006 года.

"В Литве еще никогда не было такой теплой ночи за всю историю метеорологических измерений", – отметили в LHMT.

Тропическая ночь сопровождалась другими опасными явлениями. Ночью продолжались штормы, которые начались в юго-западных и западных районах страны. Их сопровождали интенсивные грозы, сильный дождь, град, шквальный ветер до 15-20 м/с.

Между тем в Министерстве окружающей среды Румынии опасаются, что за следующие два десятилетия в результате глобальных климатических изменений страна по климату станет похожей на Грецию, а югу грозит опустынивание.

В Британии ожидают, что ее рекордные температуры 2022 года станут средними к 2060 году.