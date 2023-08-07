В зоне стихийного бедствия в Грузии внезапно умер полицейский 

В зоне стихийного бедствия в грузинском поселке Шови, где на прошлой неделе произошел масштабный оползень, внезапно умер полицейский.

Об этом сообщили в МВД Грузии в понедельник, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

По информации ведомства, майору полиции Мириану Челидзе стало плохо при исполнении служебных обязанностей – он охранял общественный порядок в рамках спасательных работ.

Сотрудник Амбролаурской районной полиции скончался по дороге в больницу. Других подробностей не сообщается.

МВД выразило соболезнования семье, родственникам и сотрудникам погибшего.

На грузинском курорте в Шове в четверг произошел оползень, с тех пор в зоне стихийного бедствия непрерывно продолжаются поисково-спасательные работы.

В результате оползня подтвердили гибель уже 18 человек.

Одна из погибших – гражданка Украины. Это украинская медийщица, бывшая сценаристка шоу "Ранок з Україною" Алина Поликовская.