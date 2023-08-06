Унаслідок зсуву ґрунту в Грузії загинуло 18 осіб, серед зниклих 7-8 дітей

Унаслідок зсуву ґрунту в грузинському селищі Шові підтвердили загибель уже 18 осіб.

Як повідомляє "Новости Грузии", про це повідомляє МВД країни, пише "Європейська правда".

Зазначають, що вже третій день тривають пошуково-рятувальні роботи, оскільки зникли безвісти 18 осіб.

За даними міністра охорони здоров'я Грузії Зураба Азарашвілі, "серед зниклих є семеро або вісім дітей", повідомляє "Грузия Онлайн".

"Зараз триває робота з упізнання, ви можете бачити, як триває активна робота навіть вночі, незважаючи на ці складні умови, ми максимально використовуємо можливість вилучення загиблих або живих людей", – додав чиновник.

Азарашвілі зазначив, що "виявлено різні частини деяких тіл", тому "потрібно пройти різні етапи, один із них – аналіз ДНК", оскільки "є й понівечені тіла".

Напередодні повідомлялося, що внаслідок зсуву ґрунту у грузинському селищі Шові підтвердили загибель 16 осіб.

Нагадаємо, МЗС України підтвердило, що одна із загиблих – громадянка України. Згодом "Детектор медіа" з посиланням на знайомих загиблої повідомив, що це українська медійниця, колишня сценаристка шоу "Ранок з Україною".