Унаслідок зсуву ґрунту в Грузії загинуло 18 осіб, серед зниклих 7-8 дітей
Неділя, 6 серпня 2023, 13:46
Унаслідок зсуву ґрунту в грузинському селищі Шові підтвердили загибель уже 18 осіб.
Як повідомляє "Новости Грузии", про це повідомляє МВД країни, пише "Європейська правда".
Зазначають, що вже третій день тривають пошуково-рятувальні роботи, оскільки зникли безвісти 18 осіб.
За даними міністра охорони здоров'я Грузії Зураба Азарашвілі, "серед зниклих є семеро або вісім дітей", повідомляє "Грузия Онлайн".
"Зараз триває робота з упізнання, ви можете бачити, як триває активна робота навіть вночі, незважаючи на ці складні умови, ми максимально використовуємо можливість вилучення загиблих або живих людей", – додав чиновник.
Азарашвілі зазначив, що "виявлено різні частини деяких тіл", тому "потрібно пройти різні етапи, один із них – аналіз ДНК", оскільки "є й понівечені тіла".
Напередодні повідомлялося, що внаслідок зсуву ґрунту у грузинському селищі Шові підтвердили загибель 16 осіб.
Нагадаємо, МЗС України підтвердило, що одна із загиблих – громадянка України. Згодом "Детектор медіа" з посиланням на знайомих загиблої повідомив, що це українська медійниця, колишня сценаристка шоу "Ранок з Україною".