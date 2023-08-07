У Польщі лагодять пошкоджену ділянку нафтопроводу "Дружба"

Польський трубопровідний оператор PERN у понеділок повідомив, що на пошкодженій ділянці нафтопроводу "Дружба" ведуться ремонтні роботи.

Про це подвідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву PERN.

Технічні служби PERN наразі перебувають в процесі монтажу нової секції трубопроводу, зараз триває зварювання. Наступним етапом буде рентгенівський контроль зварних швів.

Спеціалізована компанія з рекультивації ґрунту також розпочала роботу на ділянці. На місці присутні екологічні служби PERN.

Компанія підтримує постійний контакт з Воєводською інспекцією з охорони навколишнього середовища у Бидгощі – відділенням у Влоцлавеку та Регіональним управлінням з охорони навколишнього середовища.

PERN також розпочала процес визначення власників ділянок для потенційної компенсації.

У Польщі ввечері у суботу виявили витік на нафтопроводі "Дружба", через який російська нафта іде до Німеччини. Причини витоку не називали.

Це другий подібний випадок на західній секції нафтопроводу за останній рік. Попередній стався у жовтні 2022 року, тоді трубопровід полагодили за три дні.



