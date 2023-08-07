В Польше чинят поврежденный участок нефтепровода "Дружба"

Польский трубопроводный оператор PERN в понедельник сообщил, что на поврежденном участке нефтепровода "Дружба" ведутся ремонтные работы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление PERN.

Технические службы PERN сейчас находятся в процессе монтажа новой секции трубопровода, сейчас идет сварка. Следующим этапом будет рентгеновский контроль сварных швов.

Специализированная компания по рекультивации почвы также начала работу на участке. На месте присутствуют экологические службы PERN.

Компания поддерживает постоянный контакт с Воеводской инспекцией по охране окружающей среды в Быдгоще – отделением во Влоцлавеке и Региональным управлением по охране окружающей среды.

PERN также начала процесс определения владельцев участков для потенциальной компенсации.

В Польше вечером в субботу обнаружили утечку на нефтепроводе "Дружба", через который российская нефть идет в Германию. Причины утечки не называли.

Это второй подобный случай на западной секции нефтепровода за последний год. Предыдущий произошел в октябре 2022 года, тогда трубопровод починили за три дня.