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На території Польщі виявили витік на нафтопроводі "Дружба"

Неділя, 6 серпня 2023, 15:01

У Польщі ввечері у суботу виявили витік на нафтопроводі "Дружба", через який нафта постачається до Німеччини.

Про це повідомляє PAP, пише "Європейська правда". 

Польська компанія PERN повідомила, що проблему виявили ввечері у суботу 5 серпня на одній із двох гілок західної секції трубопроводу, на території Куявсько-Поморського воєводства.

На місце одразу вирушили пожежники з необхідною технікою. Речниця компанії Катаржина Красінська розповіла, що фахівці у першу чергу очистять пошкоджену секцію від сировини та підготують її для подальшого ремонту, а також приберуть нафту, яка витекла з трубопровода.

Причини витоку з’ясовують. Решта інфраструктури, включно з Померанською секцією, через яку качають привезену танкерами нафту до Польщі та Німеччини, працює у стандартному режимі. 

Це другий подібний випадок на західній секції нафтопроводу за останній рік. Попередній стався у жовтні 2022 року, тоді трубопровід полагодили за три дні. 

Нагадаємо, Чехія заявила про заповненість газових сховищ вже на понад 90% для майбутнього опалювального сезону, попри відсутність постачання з Росії. 

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