На території Польщі виявили витік на нафтопроводі "Дружба"

У Польщі ввечері у суботу виявили витік на нафтопроводі "Дружба", через який нафта постачається до Німеччини.

Про це повідомляє PAP, пише "Європейська правда".

Польська компанія PERN повідомила, що проблему виявили ввечері у суботу 5 серпня на одній із двох гілок західної секції трубопроводу, на території Куявсько-Поморського воєводства.

‼️Ważne! Rozszczelnienie rurociągu „Przyjaźń” nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia okolicznych mieszkańców ani dostaw ropy do rafinerii. @pern_sa z @KGPSP zabezpiecza miejsce i pracuje nad usunięciem skutków awarii. Wyciek nie postępuje. Komunikat ➡️https://t.co/8hnzZzQem9 pic.twitter.com/GiIPDruaE7 — Anna Trzeciakowska (@AnnaTrzeciakow3) August 5, 2023

На місце одразу вирушили пожежники з необхідною технікою. Речниця компанії Катаржина Красінська розповіла, що фахівці у першу чергу очистять пошкоджену секцію від сировини та підготують її для подальшого ремонту, а також приберуть нафту, яка витекла з трубопровода.

Причини витоку з’ясовують. Решта інфраструктури, включно з Померанською секцією, через яку качають привезену танкерами нафту до Польщі та Німеччини, працює у стандартному режимі.

Це другий подібний випадок на західній секції нафтопроводу за останній рік. Попередній стався у жовтні 2022 року, тоді трубопровід полагодили за три дні.

Нагадаємо, Чехія заявила про заповненість газових сховищ вже на понад 90% для майбутнього опалювального сезону, попри відсутність постачання з Росії.