У Польщі полагодили секцію нафтопроводу "Дружба", де стався витік

У Польщі завершили ремонт на секції нафтопроводу "Дружба", де минулого тижня виявили витік.

Як інформує Reuters, пише "Європейська правда", про це повідомив польський оператор нафтопроводу PERN.

У PERN заявили у неділю, що не бачать ознак того, що витік спричинила третя сторона.

"Технічні служби PERN відновили повну функціональність пошкодженого трубопроводу на вечір понеділка. Тепер компанія зосередиться на очистці території", – повідомив оператор.

Нагадаємо, витік виявили ввечері у суботу, 6 серпня, на одній із двох гілок західної секції трубопроводу, на території Куявсько-Поморського воєводства.

Це другий подібний випадок на західній секції нафтопроводу за останній рік. Попередній стався у жовтні 2022 року, тоді трубопровід полагодили за три дні.

Нафтопровід "Дружба" є одним з найбільших у світі і може прокачувати 2 млн барелів нафти за день. Загальна потужність західної секції обох гілок, що йдуть з центральної Польщі до Німеччини – 27 млн тонн сирої нафти на рік.

Німеччина не купує російську нафту із січня, але, за даними німецьких ЗМІ, зараз через "Дружбу" до Німеччини прокачують нафту з Казахстану.