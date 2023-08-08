В Польше отремонтировали секцию нефтепровода "Дружба", где произошла утечка

В Польше завершили ремонт на секции нефтепровода "Дружба", где на прошлой неделе обнаружили утечку.

Как информирует Reuters, пишет "Европейская правда", об этом сообщил польский оператор нефтепровода PERN.

В PERN заявили в воскресенье, что не видят признаков того, что утечку вызвала третья сторона.

"Технические службы PERN восстановили полную функциональность поврежденного трубопровода на вечер понедельника. Теперь компания сосредоточится на очистке территории", – сообщил оператор.

Напомним, утечку обнаружили вечером в субботу, 6 августа, на одной из двух веток западной секции трубопровода, на территории Куявско-Поморского воеводства.

Это второй подобный случай на западной секции нефтепровода за последний год. Предыдущий произошел в октябре 2022 года, тогда трубопровод починили за три дня.

Нефтепровод "Дружба" является одним из крупнейших в мире и может прокачивать 2 млн баррелей нефти в день. Общая мощность западной секции обеих веток, идущих из центральной Польши в Германию – 27 млн тонн сырой нефти в год.

Германия не покупает российскую нефть с января, но, по данным немецких СМИ, сейчас через "Дружбу" в Германию прокачивается нефть из Казахстана.