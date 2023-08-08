Кількість жертв стихійного лиха в Грузії зросла до 19 осіб

У Грузії підтвердили загибель 19 осіб унаслідок зсуву ґрунту в курортному селищі Шові.

Про це, як пише "Європейська правда", інформують "Новости-Грузия" з посиланням на МВС країни.

За даними Служби управління надзвичайними ситуаціями, сьогодні знайшли загиблу жінку, особу якої поки що не встановили.

Пошуки ще 16 осіб тривають. У МВС поки не беруться сказати, який час займе пошукова операція.

Міноборони Грузії передало в зону стихійного лиха металодетектори, за допомогою яких легше шукати автомобілі під завалами, повідомили в управлінні надзвичайними ситуаціями країни.

Раніше повідомлялося, що у зоні стихійного лиха в грузинському селищі Шові, де минулого тижня відбувся масштабний зсув ґрунту, раптово помер поліцейський.

Перед цим стало відомо, що одна із загиблих – громадянка України. Це українська медійниця, колишня сценаристка шоу "Ранок з Україною" Аліна Поліковська.