Число жертв стихийного бедствия в Грузии возросло до 19 человек

В Грузии подтвердили гибель 19 человек в результате оползня в курортном поселке Шови.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информируют "Новости-Грузия" со ссылкой на МВД страны.

По данным Службы управления чрезвычайными ситуациями, сегодня нашли погибшую женщину, личность которой пока не установили.

Поиски еще 16 человек продолжаются. В МВД пока не берутся сказать, какое время займет поисковая операция.

Минобороны Грузии передало в зону стихийного бедствия металлодетекторы, с помощью которых легче искать автомобили под завалами, сообщили в управлении чрезвычайными ситуациями страны.

Ранее сообщалось, что в зоне стихийного бедствия в грузинском поселке Шови, где на прошлой неделе произошел масштабный оползень, внезапно умер полицейский.

Перед этим стало известно, что одна из погибших – гражданка Украины. Это украинская медийщица, бывшая сценаристка шоу "Ранок з Україною" Алина Поликовская.