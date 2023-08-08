У Фінляндії готові закрити кордон через росіян-утікачів

У Фінляндії розглядають можливість повністю закрити кордон з РФ через росіян, які тікають від мобілізації.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив керівник центру аналізу ситуацій і ризиків Прикордонної служби, підполковник Мікко Лехмус, повідомляє Yle.

Він зазначив, що у прикордонної служби Фінляндії є кілька сценаріїв розвитку ситуації, один з яких навіть включає закриття кордону.

За словами представника прикордонної служби, вжиті заходи залежать від того, як люди спробують перетнути кордон. Він вказав на те, що "закон про прикордонну охорону передбачає як крайній захід закриття пунктів пропуску на кордоні".

"Якщо вони прибудуть без будь-яких підстав, то їм буде відмовлено у в'їзді. Якщо людина звернеться по притулок, то, звичайно, буде розпочато процес його надання", – зазначив Лехмус.

Керівник центру аналізу ситуацій і ризиків Прикордонної служби уточнив, що фінська система надання притулку "розроблена так, щоб бути гнучкою і витримувати різні ситуації".

Прикордонники Фінляндії за рік виявили дев'ять нелегалів, що трохи вище звичайних показників. Після початку повномасштабної війни РФ проти України на східному кордоні 60 осіб попросили політичного притулку у Фінляндії.

Раніше повідомлялося, що прикордонна служба Фінляндії стежить за ситуацією в Росії після того, як там посилили призовне законодавство, й прогнозує зростання прикордонного руху у зв’язку з цим.

Минулого місяця Росія ухвалила закон про підняття верхньої межі призовного віку з 27 до 30 років, а також обмеження виїзду з країни тим, хто отримав повістку.

Обмеження на в'їзд росіян до Фінляндії діяли ще з вересня минулого року на тлі хвилі мобілізації росіян, а в липні фінський уряд ще більше посилив ці кроки.