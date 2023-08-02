Фінляндія очікує зростання втікачів із Росії після посилення законів про призов

Прикордонна служба Фінляндії стежить за ситуацією в Росії після того, як там посилили призовне законодавство, й прогнозує зростання прикордонного руху у зв’язку з цим.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Прикордонна служба Південно-Східної Фінляндії зазначає, що не чекає серйозних змін на кордоні, але готується до можливого збільшення кількості тих, хто перетинає кордон.

"Внутрішньоросійські процеси можуть позначитися на трафіку на кордоні. Ризик нелегального перетину кордону може зрости, проте ми не очікуємо істотного збільшення прикордонного руху", – прокоментував заступник командувача служби Юкка Луккарі.

Він додав, що за час його служби в Росії відбулося безліч змін, але "завжди складно передбачити, як це відобразиться на кордоні".

Як зауважує Yle, влітку на південно-східному кордоні було зафіксовано 11 нелегальних перетинів, з яких сім – це перебіжчики з Росії до Фінляндії.

Минулого місяця Росія ухвалила закон про підняття верхньої межі призовного віку з 27 до 30 років, а також обмеження виїзду з країни тим, хто отримав повістку.

Обмеження на в'їзд росіян до Фінляндії діяли ще з вересня минулого року на тлі хвилі мобілізації росіян, а в липні фінський уряд ще більше посилив ці кроки.