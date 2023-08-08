В Финляндии готовы закрыть границу из-за россиян-беглецов

В Финляндии рассматривают возможность полностью закрыть границу с РФ из-за россиян, которые бегут от мобилизации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил руководитель центра анализа ситуаций и рисков Пограничной службы, подполковник Микко Лехмус, сообщает Yle.

Он отметил, что у пограничной службы Финляндии есть несколько сценариев развития ситуации, один из которых даже включает закрытие границы.

По словам представителя пограничной службы, принятые меры зависят от того, как люди попытаются пересечь границу. Он указал на то, что "закон о пограничной охране предусматривает в качестве крайней меры закрытие пунктов пропуска на границе".

"Если они прибудут без каких-либо оснований, то им будет отказано во въезде. Если человек обратится за убежищем, то, конечно, будет начат процесс его предоставления", – отметил Лехмус.

Руководитель центра анализа ситуаций и рисков Пограничной службы уточнил, что финская система предоставления убежища "разработана так, чтобы быть гибкой и выдерживать различные ситуации".

Пограничники Финляндии за год обнаружили девять нелегалов, что несколько выше обычных показателей. После начала полномасштабной войны РФ против Украины на восточной границе 60 человек попросили политического убежища в Финляндии.

Ранее сообщалось, что пограничная служба Финляндии следит за ситуацией в России после того, как там ужесточили призывное законодательство, и прогнозирует рост пограничного движения в связи с этим.

В прошлом месяце Россия приняла закон о поднятии верхней границы призывного возраста с 27 до 30 лет, а также ограничении выезда из страны тем, кто получил повестку.

Ограничения на въезд россиян в Финляндию действовали еще с сентября прошлого года на фоне волны мобилизации россиян, а в июле финское правительство еще больше ужесточило эти меры.