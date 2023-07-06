Фінляндія посилила обмеження на в’їзд громадян РФ

Фінляндія розширила обмеження на в’їзд і транзит громадян Російської Федерації.

Як пише "Європейська правда", про це заявили в МЗС Фінляндії.

Уряд вирішив зберегти запроваджену раніше заборону на туристичні поїздки громадян Росії, як і транзитний проїзд для них через Фінляндію до інших країн Шенгенської зони.

Крім того, з'являться обмеження для ділових поїздок, в’їзду росіян-студентів та власників нерухомості на території Фінляндії.

Громадянам РФ, які їдуть у відрядження, в’їзд через фінський кордон дозволятимуть лише у разі поїздки безпосередньо у Фінляндію – транзит буде заборонений. Крім того, потрібно буде довести, що такий бізнес-мандрівник справді має поважну причину для особистого приїзду.

Власникам нерухомості також доведеться пояснювати причини приїзду.

Студентам надалі дозволять брати участь лише у програмах для отримання наукового ступеня чи у рамках обміну.

Дане рішення є оновленням до рішення від 29 вересня 2022 року. Нові правила набудуть чинності з опівночі 10 липня.

Крім того, Фінляндія у відповідь на висилку фінських дипломатів з РФ та закриття її генконсульства у Петербурзі може закрити консульство Росії в Турку.

Як повідомлялося, на тлі новин про можливе посилення вимог для в’їзду росіяни-нерезиденти країни почали виставляти на продаж свої дачі у Фінляндії.