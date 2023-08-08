"Російський окупант – краще добриво": у Таллінні спаплюжили радянський меморіал

В Естонії невідомі нанесли написи "Російський окупант – краще добриво" і "Слава Україні" на меморіал у талліннському районі Маар'ямае.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє портал Delfi.

На місці події працює поліція, обставини того, що сталося, з'ясовують.

фото Delfi

Представниця Іда-Хар'юського відділення поліції Інна Тоатер уточнила, що відомство почало розслідування про осквернення пам'яті померлих. Відповідна стаття Кримінального кодексу Естонії передбачає покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк до одного року.

У Департаменті поліції та прикордонної охорони також попросили жителів і гостей естонської столиці оперативно повідомляти про такі інциденти на гарячу лінію. "Так ми зможемо швидше відреагувати і вжити заходів", – зазначили у відомстві.

За підрахунками журналістів, це вже десятий випадок паплюження меморіалів в Естонії від початку року. У 2022 році поліція зареєструвала 32 інциденти.

Меморіальний комплекс Маар'ямае охоплює, зокрема, військовий цвинтар, де поховані радянські та німецькі військові, загиблі під час Другої світової війни.

Нагадаємо, в Естонії ухвалили рішення на центральному рівні почати перейменування п’яти вулиць у Нарві, найбільш російськомовному місті країни, після того, як місцева влада тривалий час ігнорувала вимогу про декомунізацію назв.

Минулого року за розпорядженням уряду Естонії у місті Нарва та його найближчих околицях було перенесено шість монументів із радянською військовою символікою, у тому числі танк Т-34, попри невдоволення багатьох містян. Танк відвезли у військовий музей неподалік від столиці.