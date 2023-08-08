В Эстонии неизвестные нанесли надписи "Русский оккупант – лучшее удобрение" и "Слава Украине" на мемориал в таллиннском районе Маарьямае.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает портал Delfi.

На месте происшествия работает полиция, обстоятельства случившегося выясняют.

Представительница Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер уточнила, что ведомство начало расследование об осквернении памяти умерших. Соответствующая статья Уголовного кодекса Эстонии предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до одного года.

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В Департаменте полиции и пограничной охраны также попросили жителей и гостей эстонской столицы оперативно сообщать о таких инцидентах на горячую линию. "Так мы сможем быстрее отреагировать и принять меры", – отметили в ведомстве.

По подсчетам журналистов, это уже десятый случай осквернения мемориалов в Эстонии с начала года. В 2022 году полиция зарегистрировала 32 инцидента.

Мемориальный комплекс Маарьямаэ охватывает, в частности, военное кладбище, где похоронены советские и немецкие военные, погибшие во время Второй мировой войны.

Напомним, в Эстонии приняли решение на центральном уровне начать переименование пяти улиц в Нарве, наиболее русскоязычном городе страны, после того, как местные власти долгое время игнорировали требование о декоммунизации названий.

В прошлом году по распоряжению правительства Эстонии в городе Нарва и его ближайших окрестностях было перенесено шесть монументов с советской военной символикой, в том числе танк Т-34, несмотря на недовольство многих горожан. Танк отвезли в военный музей неподалеку от столицы.