Естонія "згори" декомунізує кілька вулиць у російськомовній Нарві після бездіяльності мерії

В Естонії ухвалили рішення на центральному рівні почати перейменування п’яти вулиць у Нарві, найбільш російськомовному місті країни, після того, як місцева влада тривалий час ігнорувала вимогу про декомунізацію назв.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Міністр регіонального розвитку Мадіс Каллас розповів, що Нарва ще 29 березня отримала повідомлення про неприйнятність назв кількох міст у сучасній Естонії як спадку радянських часів та отримала кілька місяців на вирішення питання, проте нічого за цей час не зробила.

"Оскільки це питання у сфері відповідальності міністра регіонального розвитку, то сьогодні або завтра буде оприлюднено відповідне розпорядження", – оголосив Каллас.

Додаткові витрати у зв’язку з перейменуванням вулиць, орієнтовно 8-9 тисяч євро, профінансують з центрального бюджету. Протягом 15 днів зацікавлені сторони зможуть висловлювати свої пропозиції щодо нових назв.

У січні Нарва самостійно перейменувала вулиці, названі на честь двох місцевих більшовиків, але декомунізація назв наступних семи вулиць загальмувала.

Нагадаємо, минулого року за розпорядженням уряду Естонії у місті Нарва та його найближчих околицях було перенесено шість монументів із радянською військовою символікою, у тому числі танк Т-34, попри невдоволення багатьох містян. Танк відвезли у військовий музей неподалік від столиці.

Згодом Нарва не захотіла виставляти підбитий російський танк, який привезли з України як музейний експонат.

Детальніше про особливості естонської Нарви – у відеоблозі "ЄвроПравди":

