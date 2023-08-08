У ФРН сказали, скільки гомосексуалів отримали компенсацію через дискримінацію в армії

До Бундесверу за два роки дії закону про компенсацію за дискримінацію за ознаками сексуальної орієнтації звернулись 178 колишніх і чинних військовослужбовців.

Про це йдеться у звіті Федерального міністерства оборони Німеччини, опублікованому у вівторок, пише "Європейська правда".

Звіт німецького Міноборони фіксує проміжний підсумок упровадження закону про реабілітацію військовослужбовців, які "зазнали дискримінації на підставі добровільних гомосексуальних стосунків, гомосексуальної орієнтації або гендерної ідентичності", що набув чинності у липні 2021 року.

Документ констатує, що основна мета закону була досягнута: військовослужбовці збройних сил, які зазнали дискримінації через гомосексуальну орієнтацію або гендерну ідентичність до 2000 року, змогли пройти індивідуальну реабілітацію та отримати компенсацію.

Усього за два роки Міноборони Німеччини отримало 178 заявок на компенсацію та виплатило близько 400 тисяч євро. У Бундесвері очікували більшої кількості заявок, але на той час припущення "ґрунтувались на дуже обмеженій інформації".

Також відомство зазначає, що в межах ухваленого закону були скасовані вироки військових трибуналів, які стосувалися гомосексуальних актів за згодою, а керівництво Міноборони ФРН неодноразово перепросило в постраждалих.

У 2020 році німецьке оборонне відомство опублікувало звіт про "систематичну дискримінацію" за ознакою сексуальної орієнтації в Бундесвері з 1955 по 2000 рік, а пізніше на його основі Німеччина ухвалила закон про компенсації.

Дія закону обмежена до кінця 2040 року. Компенсації будуть виплачуватися протягом п'яти років. Кінцевий термін подачі заявок на компенсацію – липень 2026-го, що означає, що за компенсацією можна звертатися ще протягом трьох років.