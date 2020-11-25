Німеччина виплатить компенсації звільненим з армії гомосексуалам

Уряд Німеччини в середу схвалив закон, який передбачає компенсації геям-військовослужбовцям, які зазнали дискримінації в армії до зміни політики 20 років тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Це рішення було прийнято через два місяці після того, як міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер принесла вибачення за десятиліття дискримінації.

Дослідження, проведене на замовлення її міністерства, задокументувало "систематичну дискримінацію" в Бундесвері з 1955 по 2000 рік.

У дослідженні стверджувалося, що " одностатева орієнтація розглядалася як загроза безпеці в Бундесвері аж до межі тисячоліть і робила кар'єру офіцера або унтер-офіцера неможливою".

Крамп-Карренбауер заявила, що постраждалі солдати будуть "реабілітовані" відповідно до нового законодавства.

Закон передбачає скасування вироків військових судів, винесених за гомосексуальний секс за обопільною згодою, причому за кожен з цих вироків виплачується компенсація в розмірі 3000 євро, а також солдатам, які були звільнені, позбавлені підвищення по службі. За оцінками Міноборони, заявки на компенсації подадуть близько 1000 осіб.

"Я знаю, що ми не можемо компенсувати особисту кривду, яку вони зазнали, але з відміною вироків і виплатою одноразової компенсації ми хочемо послати сигнал про відшкодування шкоди, щоб відновити гідність цих людей, які нічого не хотіли, крім як служити Німеччині", — сказала Крамп-Карренбауэр.

Це останній крок Німеччини щодо вирішення проблеми минулої дискримінації за сексуальною орієнтацією. У 2017 році парламент проголосував за скасування вироків тисячам геїв відповідно до закону, що криміналізує чоловічу гомосексуальність, який ревно застосовувався в Західній Німеччині після Другої світової війни.