В ФРГ сказали, сколько гомосексуалов получили компенсацию из-за дискриминации в армии

В Бундесвер за два года действия закона о компенсации за дискриминацию по признакам сексуальной ориентации обратились 178 бывших и действующих военнослужащих.

Об этом говорится в отчете Федерального министерства обороны Германии, опубликованном во вторник, пишет "Европейская правда".

Отчет немецкого Минобороны фиксирует промежуточный итог внедрения закона о реабилитации военнослужащих, которые "подверглись дискриминации на основании добровольных гомосексуальных отношений, гомосексуальной ориентации или гендерной идентичности", вступившего в силу в июле 2021 года.

Документ констатирует, что основная цель закона была достигнута: военнослужащие вооруженных сил, которые подверглись дискриминации из-за гомосексуальной ориентации или гендерной идентичности до 2000 года, смогли пройти индивидуальную реабилитацию и получить компенсацию.

Всего за два года Минобороны Германии получило 178 заявок на компенсацию и выплатило около 400 тысяч евро. В Бундесвере ожидали большего количества заявок, но в то время предположения "основывались на очень ограниченной информации".

Также ведомство отмечает, что в рамках принятого закона были отменены приговоры военных трибуналов, которые касались гомосексуальных актов по согласию, а руководство Минобороны ФРГ неоднократно принесло извинения пострадавшим.

В 2020 году немецкое оборонное ведомство опубликовало отчет о "систематической дискриминации" по признаку сексуальной ориентации в Бундесвере с 1955 по 2000 год, а позже на его основе Германия приняла закон о компенсациях.

Действие закона ограничено до конца 2040 года. Компенсации будут выплачиваться в течение пяти лет. Конечный срок подачи заявок на компенсацию – июль 2026-го, что означает, что за компенсацией можно обращаться еще в течение трех лет.