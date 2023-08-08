После заявлений Мережко о Косово в МИД заверили, что позиция Украины не изменилась

Посол Украины в Сербии Владимир Толкач на фоне сообщений в сербских СМИ о якобы будущем признании Киевом Косово – после поддержки такой позиции председателем парламентского комитета по иностранным делам Александром Мережко – подчеркнул, что политика по этому вопросу не изменилась.

Об этом говорится в комментарии посла, который есть в распоряжении "Европейской правды".

Толкач подчеркнул, что "позиция Украины является принципиальной и стабильной – Украина уважает территориальную целостность Сербии". В то же время он отметил, что в ситуации полномасштабного вторжения России в Украину Киев осуждает "нейтральную позицию" некоторых государств в отношении агрессора.

"В этом контексте следует признать однозначную позицию руководства Косово по осуждению агрессии России против Украины, особенно присоединение к санкциям против агрессора. Поэтому неудивительно, что в украинском обществе все больше голосов поддерживают признание независимости Косово", – добавил посол.

Он одновременно отметил, что формирование и реализация внешней политики Украины относится к компетенции президента и осуществляется через Министерство иностранных дел.

"К сожалению, Сербия, хотя и декларирует поддержку Украины, но развивает активный политический диалог и экономическое сотрудничество со страной-агрессором и до сих пор не присоединилась к введению санкций против страны-агрессора", – отметил дипломат.

Толкач призвал Сербию как страну-кандидата на членство в ЕС "согласовать свою внешнюю политику, особенно в отношении агрессии Российской Федерации против другой страны-кандидата – Украины, с позицией общей европейской семьи".

"Убежден, что каждый практический шаг сербской стороны по поддержке Украины в борьбе с российской агрессией будет весомым аргументом для защиты территориальной целостности и суверенитета Сербии", – подытожил посол.

Напомним, накануне стало известно, что председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко присоединился к открытому обращению с призывом усилить давление на Сербию и отойти от попыток баланса в отношении к ней и Косово.

Комментарии Мережко к письму в некоторых сербских СМИ подали так, будто бы в украинском парламенте обсуждают решение о признании независимости Косово.

Как известно, Украина официально не признает Косово – страны, которая провозгласила независимость в 2008 году и чье право сделать этот шаг подтвердил Международный суд ООН. С тех пор около ста стран мира признали Косово, остальные же считают его частью Сербии, где страна официально считается краем Косово и Метохия.

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