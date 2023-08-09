Пожежа в будинку з людьми з інвалідністю у Франції: могли загинути 11 осіб, прем'єрка їде на місце

У будинку для людей з інвалідністю на сході Франції, де вранці спалахнула пожежа, могли загинути 11 осіб, на місце події вирушає прем’єр-міністерка країни Елізабет Борн.

Про це повідомляє France TV Info, пише "Європейська правда".

Крістоф Маро, генеральний секретар префектури департаменту Верхній Рейн, розповів, що досі не виходять на зв’язок 11 осіб. Серед них супроводжуюча особа та учасники групи чисельністю близько 20 осіб з легкими ментальними розладами, яких привезли у регіон на відпочинок.

PHILIPPE MARCHEGAY / MAXPPP

"На жаль, сумнівів мало, тому що всі ці люди були всередині будівлі і не могли вийти", – сказав він у коментарі ЗМІ.

Президент Франції Еммануель Макрон висловив співчуття родинам загиблих і постраждалих, а прем’єрка Елізабет Борн повідомила, що особисто вирушає на місце.

Нагадаємо, пожежа сталася у містечку Венценайм, що у департаменті Верхній Рейн. Повідомлення про пожежу надійшло близько 6:30. У будинку, де сталось займання, проживали понад 20 людей з інвалідністю, з них 17 встигли евакуювати.

Минулого тижня у Німеччині внаслідок пожежі у лікарні постраждали 28 осіб.