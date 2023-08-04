У Німеччині сталася пожежа в лікарні: 28 постраждалих
У Німеччині напередодні увечері сталась пожежа в лікарні міста Гемер, що приблизно в 30 кілометрах на південний схід від Дортмунда.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
За інформацією поліції, внаслідок пожежі постраждали 28 осіб. З них п’ятеро серйозно постраждали через отруєння димом.
Чотирьох важкопоранених перевели на лікування до інших лікарень, а один постраждалий перебуває у відділенні інтенсивної терапії лікарні, де сталася пожежа.
Серед постраждалих є як пацієнти, так і працівники лікарні.
За словами речниці поліції, частина будівлі, де сталася пожежа, вже непридатна для функціонування.
Розслідуванням причин пожежі займаються кримінальні слідчі місцевої поліції.
Раніше повідомлялося, що у німецькому місті Гросрерсдорф, що у землі Саксонія, внаслідок пожежі була сильно пошкоджена старовинна протестантська церква у стилі бароко.