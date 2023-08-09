У Франції сталася пожежа у будинку з людьми з інвалідністю, доля багатьох невідома

На сході Франції сталася пожежа у будинку, де проживали люди з інвалідністю, з’ясовують місцеперебування близько десятка осіб.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Сповіщення про пожежу надійшло близько 6:30 у середу з містечка Венценайм, що у департаменті Верхній Рейн. Вогонь поширився дуже швидко, але пожежники після прибуття оперативно взяли його під контроль. На місці працювали 70 вогнеборців за підтримки кількох десятків жандармів.

Вигоріли близько 300 квадратних метрів із загалом 500 квадратних метрів площі.

У префектурі поліції повідомили, що з’ясовують місце перебування 11 осіб.

17 людей евакуювали, з них один госпіталізований.

Нагадаємо, минулого тижня у Німеччині внаслідок пожежі у лікарні постраждали 28 осіб, а іншому місті пожежа сильно пошкодила старовинну церкву.