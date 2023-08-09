Пожар в доме для людей с инвалидностью во Франции: могли погибнуть 11 человек, премьер едет на место

В доме для людей с инвалидностью на востоке Франции, где утром вспыхнул пожар, могли погибнуть 11 человек, на место происшествия отправляется премьер-министр страны Элизабет Борн.

Об этом сообщает France TV Info, пишет "Европейская правда".

Кристоф Маро, генеральный секретарь префектуры департамента Верхний Рейн, рассказал, что до сих пор не выходят на связь 11 человек. Среди них сопровождающее лицо и участники группы численностью около 20 человек с легкими ментальными расстройствами, которых привезли в регион на отдых.

PHILIPPE MARCHEGAY / MAXPPP

"К сожалению, сомнений мало, потому что все эти люди были внутри здания и не могли выйти", – сказал он в комментарии СМИ.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших, а премьер Элизабет Борн сообщила, что лично отправляется на место.

Напомним, пожар произошел в городке Венценайм, что в департаменте Верхний Рейн. Сообщение о пожаре поступило около 6:30. В доме, где произошло возгорание, проживали более 20 человек с инвалидностью, из них 17 успели эвакуировать.

На прошлой неделе в Германии в результате пожара в больнице пострадали 28 человек.