Поблизу берегів Італії загинули понад 40 мігрантів, які пливли з Тунісу

Понад 40 мігрантів загинули на шляху з туніського міста Сфакс до італійського острова Лампедуза, після того як човен перекинувся.

Про це повідомляє Ansa, пише "Європейська правда".

Інцидент стався ще минулого тижня, нелегальний човен вирушив з міста Сфакс на узбережжі Тунісу, який зараз є одним з основних місць для таких відправлень.

Після аварії врятувалися четверо людей: троє чоловіків і жінка з Кот-д’Івуару та Гвінеї. Від них стало відомо, що на борту було загалом 45 осіб, з них троє діти. Через кілька годин після відправлення човен перекинувся.

Четверо, які врятувалися, провели у воді кілька годин, поки їм пощастило знайти покинутий цілий човен без мотора. На ньому вони провели у морі ще чотири дні, доки їх підібрало вантажне судно та передало береговій охороні Лампедузи.

Спершу після інциденту повідомили про двох загиблих та десятки зниклих.

Нагадаємо, в середині квітня Італія запровадила надзвичайний стан через різке зростання кількості мігрантів, що прибувають через Середземне море.

Лампедуза – найпівденніший острів Італії, розташований за 140-280 кілометрів від узбережжя Африки, що перетворило його на популярний пункт призначення для мігрантів, що вирушають до Європи через Середземне море.

За оцінками проєкту Міжнародної організації з міграції, на шляху до Європи з півночі Африки та Близького Сходу за 2022 рік загинули близько 3800 осіб, що найбільше з 2017 року.