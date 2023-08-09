Вблизи берегов Италии погибли более 40 мигрантов, которые плыли из Туниса

Более 40 мигрантов погибли по пути из тунисского города Сфакс до итальянского острова Лампедуза, после того как лодка перевернулась.

Об этом сообщает Ansa, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел еще на прошлой неделе, нелегальная лодка отправилась из города Сфакс на побережье Туниса, который сейчас является одним из основных мест для таких отправлений.

После аварии спаслись четыре человека: трое мужчин и женщина из Кот-д'Ивуара и Гвинеи. От них стало известно, что на борту было всего 45 человек, из них трое детей. Через несколько часов после отправления лодка перевернулась.

Четверо спасшихся провели в воде несколько часов, пока им удалось найти брошенную целую лодку без мотора. На ней они провели в море еще четыре дня, пока их не подобрало грузовое судно и передало береговой охране Лампедузы.

Сначала после инцидента сообщили о двух погибших и десятках пропавших.

Напомним, в середине апреля Италия ввела чрезвычайное положение из-за резкого роста количества мигрантов, прибывающих через Средиземное море.

Лампедуза – самый южный остров Италии, расположенный в 140 километрах от побережья Африки, что превратило его в популярный пункт назначения для мигрантов, отправляющихся в Европу через Средиземное море.

По оценкам проекта Международной организации по миграции, на пути в Европу с севера Африки и Ближнего Востока за 2022 год погибли около 3800 человек, что больше всего с 2017 года.