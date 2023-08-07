Поблизу Італії затонули два човни з мігрантами: двоє загиблих, десятки зниклих безвісти

Двоє людей загинули і ще близько 30 вважаються зниклими безвісти після аварій двох човен з мігрантами біля південноіталійського острова Лампедуза.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила берегова охорона Італії, інформує Reuters.

Зазначають, що 57 людей вдалося врятувати. В рамках окремої операції 34 мігранти за допомогою гелікоптера забрали зі скелі на Лампедузі, на якій вони перебували з кінця п'ятниці після іншої корабельної аварії, повідомила італійська гірничо-рятувальна служба.

Берегова охорона країни заявила, що в суботу провела "складну" рятувальну операцію на південь від Лампедузи, підібравши пасажирів двох затонулих човнів з мігрантами, які, ймовірно, вирушили з Тунісу.

За свідченнями виживших мігрантів, одне судно перевозило 48 осіб, друге – 42. Як йдеться у повідомленні ANSA, тіла загиблих і вцілілих підняли за 46 км на південний захід від Лампедузи.

За даними влади, за останні кілька днів на острів прибуло понад двох тисяч людей, яких італійські патрульні катери та неурядові організації врятували в морі під час сильних вітрів навколо острова.

За даними міністерства внутрішніх справ Італії станом на п'ятницю, цього року до країни прибуло майже 92 тисячі мігрантів, порівняно з приблизно 43 тисячами за той самий період 2022 року.

Раніше повідомлялося, що на Лампедузу, найпівденніший острів Італії, лише за два дні прибули дві тисячі мігрантів, що вирушають на невеликих човнах переважно з Тунісу.

Нагадаємо, в середині квітня Італія запровадила надзвичайний стан через різке зростання кількості мігрантів, що прибувають через Середземне море.

За оцінками проєкту Міжнародної організації з міграції, на шляху до Європи з півночі Африки та Близького Сходу за 2022 рік загинули близько 3800 осіб, що найбільше з 2017 року.